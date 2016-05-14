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Евро-2020
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Олимпиада
Мануэль Пабло
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 янв. 1976 (45) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
18:00
Депортиво
0 : 2
Реал
14.05.2016
14 мая 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Вильярреал
0 : 2
Депортиво
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
2
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1
Депортиво
1
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:30
Депортиво
1 : 3
Лас-Пальмас
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
3
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:30
Атлетико
3 : 0
Депортиво
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:30
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 29 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
0:05
Депортиво
3 : 3
Малага
06.03.2016
06 марта 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Малага
3
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:15
Эспаньол
1 : 0
Депортиво
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1
Депортиво
0
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
0:05
Депортиво
2 : 0
Эйбар
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2
Эйбар
0
был в запасе