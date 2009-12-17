Павел Голанский
№44
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
12 окт. 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
Стяуа
1 : 1
Твенте
57'
57'
57'
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
1
Твенте
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Фенербахче
3 : 1
Стяуа
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фенербахче
3
Стяуа
1
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Стяуа
0 : 1
Фенербахче
36'
36'
36'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
0
Фенербахче
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур