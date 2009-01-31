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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эрик Домашке
№1
Вратарь
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Команда
Вехен
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 нояб. 1985 (35) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Байер
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия
1
Байер
1
был в запасе