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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Рикардо Фати
№91
Полузащитник
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Команда
Бурсаспор
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 авг. 1986 (34) года
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2010/2011
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Стандард
0 : 3
Фейеноорд
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
0
Фейеноорд
3
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Риека
2 : 0
Стандард
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
2
Стандард
0
был в запасе
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Севилья
3 : 1
Стандард
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
3
Стандард
1
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Стандард
0 : 0
Севилья
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
Фейеноорд
2 : 1
Стандард
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фейеноорд
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур