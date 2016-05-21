Алекс (Алекс Диас да Коста)
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
17 июня 1982 (38) лет
Рост
188
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:45
Ювентус
1 : 0
Милан
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:45
был в запасе
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
1
Милан
0
был в запасе
01.03.2016 01 марта 2016 вт 23:00
Милан
5 : 0
Алессандрия
01.03.2016 01 марта 2016 вт 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
5
Алессандрия
0
был в запасе
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
Милан
2 : 1
Карпи
13.01.2016 13 янв. 2016 ср 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
2
Карпи
1
был в запасе