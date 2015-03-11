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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Илсиньо (Илсон Диаз Джуниор)
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 окт. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2009/2010
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Бавария
7 : 0
Шахтер
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
минуты: 69' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Бавария
7
Шахтер
0
минуты: 69' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
Шахтер
0 : 0
Бавария
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 1/8 финала
Шахтер
0
Бавария
0
был в запасе