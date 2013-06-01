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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марк Циглер
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 июня 1976 (44) года
Рост
193
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2012/2013
2008/2009
01.06.2013
01 июня 2013
сб
21:00
Бавария
3 : 2
Штутгарт
01.06.2013
01 июня 2013
сб
21:00
был в запасе
Германия. Кубок, Финал
Бавария
3
Штутгарт
2
был в запасе