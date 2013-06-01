Марк Циглер
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 июня 1976 (44) года
Рост
193
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 21:00
Бавария
3 : 2
Штутгарт
01.06.2013 01 июня 2013 сб 21:00
был в запасе
Германия. Кубок, Финал
Бавария
3
Штутгарт
2
был в запасе