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Евро-2020
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Олимпиада
Роберт Ковач
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
6 апр. 1974 (47) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Тимишоара
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Тимишоара
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
Андерлехт
0 : 1
Динамо
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Динамо
0 : 2
Аякс
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Аякс
2 : 1
Динамо
3'
3'
3'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Аякс
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Тимишоара
0 : 3
Динамо
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Тимишоара
0
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Динамо
0 : 2
Андерлехт
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Андерлехт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур