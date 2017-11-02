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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хайко Вестерманн
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 авг. 1983 (37) лет
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
испания. примера
германия. бундеслига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Риека
1 : 4
Аустрия
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риека
1
Аустрия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Аустрия
1 : 3
Риека
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Аустрия
1
Риека
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур