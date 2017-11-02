Хайко Вестерманн
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 авг. 1983 (37) лет
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Риека
1 : 4
Аустрия
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риека
1
Аустрия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Аустрия
1 : 3
Риека
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Аустрия
1
Риека
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур