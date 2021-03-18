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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Фабиан Лустенбергер
№28
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 мая 1988 (32) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2009/2010
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Аякс
3 : 0
Янг Бойз
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Байер
0 : 2
Янг Бойз
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
0
Янг Бойз
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Янг Бойз
4 : 3
Байер
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Янг Бойз
4
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала