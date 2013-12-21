Пеер Клюге
№24
Полузащитник
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Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 нояб. 1980 (40) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Герта
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
1
Герта
2
был в запасе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 19:30
Герта
1 : 0
Боруссия
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
1
Боруссия
0
был в запасе
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 0
Герта
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 16:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2
Герта
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 19:30
Герта
1 : 0
Гамбург
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Герта
1
Гамбург
0
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:30
Нюрнберг
2 : 2
Герта
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
2
Герта
2
был в запасе
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 16:30
Герта
6 : 1
Айнтрахт
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 16:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
6
Айнтрахт
1
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур