Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Килиан Мбаппе
Александр Соболев
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Пауль Шарнер
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
11 марта 1980 (41) год
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
Арсенал
4 : 1
Уиган Атлетик
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
4
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2013
07 мая 2013
вт
21:45
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
07.05.2013
07 мая 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2
Суонси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Уиган Атлетик
90'
90'
90'
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
2
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Тоттенхэм
90'
90'
90'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Уиган Атлетик
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 0
Уиган Атлетик
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Хэм
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Манчестер Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Уиган Атлетик
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Норвич Сити
9'
9'
9'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
45'
45'
45'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
02.03.2013
02 марта 2013
сб
20:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Ливерпуль
02.03.2013
02 марта 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Рединг
0 : 3
Уиган Атлетик
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
62'
62'
62'
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Саутгемптон
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Уиган Атлетик
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур