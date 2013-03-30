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Олимпиада
Титус Брамбл
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 июля 1981 (39) лет
Рост
192
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:45
Сандерленд
0 : 1
Манчестер Юнайтед
27'
27'
27'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
15:45
27'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
16:30
Сандерленд
1 : 1
Норвич Сити
17.03.2013
17 марта 2013
вс
16:30
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
1
Норвич Сити
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Сандерленд
09.03.2013
09 марта 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
Сандерленд
2 : 2
Фулхэм
02.03.2013
02 марта 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
2
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 1
Сандерленд
40'
40'
40'
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Сандерленд
0 : 1
Арсенал
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сандерленд
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Рединг
2 : 1
Сандерленд
33'
33'
33'
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Рединг
2
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Сандерленд
0 : 0
Суонси
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сандерленд
0
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Сандерленд
72'
72'
72'
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
2
Сандерленд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Сандерленд
3 : 0
Вест Хэм
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Сандерленд
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
Ливерпуль
3 : 0
Сандерленд
02.01.2013
02 янв. 2013
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
3
Сандерленд
0
был в запасе
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
15:45
Сандерленд
1 : 2
Тоттенхэм
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
15:45
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сандерленд
1
Тоттенхэм
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Сандерленд
1 : 0
Манчестер Сити
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сандерленд
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Сандерленд
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Саутгемптон
0
Сандерленд
1
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
11.12.2012
11 дек. 2012
вт
22:45
Сандерленд
3 : 0
Рединг
11.12.2012
11 дек. 2012
вт
22:45
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3
Рединг
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
Сандерленд
1 : 3
Челси
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Сандерленд
1
Челси
3
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
19:00
Норвич Сити
2 : 1
Сандерленд
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Норвич Сити
2
Сандерленд
1
был в запасе
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
Сандерленд
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
Эвертон
2 : 1
Сандерленд
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Эвертон
2
Сандерленд
1
был в запасе
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