Марио Мелхиот
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
4 нояб. 1976 (44) года
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Челси
8 : 0
Уиган Атлетик
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
8
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
03.05.2010 03 мая 2010 пн 15:30
Уиган Атлетик
2 : 2
Халл Сити
77'
77'
77'
03.05.2010 03 мая 2010 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
3 : 2
Уиган Атлетик
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
3
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:30
Уиган Атлетик
3 : 2
Арсенал
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уиган Атлетик
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:45
Уиган Атлетик
0 : 0
Портсмут
14.04.2010 14 апр. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Уиган Атлетик
0
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 17:00
Фулхэм
2 : 1
Уиган Атлетик
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
29.03.2010 29 марта 2010 пн 22:00
Манчестер Сити
3 : 0
Уиган Атлетик
29.03.2010 29 марта 2010 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
3
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Бернли
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бирмингем Сити
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:15
Уиган Атлетик
0 : 3
Тоттенхэм
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Уиган Атлетик
0
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
17.02.2010 17 февр. 2010 ср 22:45
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
17.02.2010 17 февр. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
Уиган Атлетик
1 : 1
Сток Сити
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Уиган Атлетик
1
Сток Сити
1
был в запасе
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Сандерленд
1 : 1
Уиган Атлетик
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сандерленд
1
Уиган Атлетик
1
был в запасе
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 23:00
Блэкберн
2 : 1
Уиган Атлетик
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 23:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Уиган Атлетик
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
0
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.12.2009 30 дек. 2009 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Уиган Атлетик
30.12.2009 30 дек. 2009 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
5
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Блэкберн
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Уиган Атлетик
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 1
Уиган Атлетик
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 15:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Бирмингем Сити
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2
Бирмингем Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур