Даниэль Браатен
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
25 мая 1982 (38) лет
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт 22:45
Копенгаген
1 : 0
Галатасарай
6'
6'
6'
05.11.2013 05 нояб. 2013 вт 22:45
6'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 21:45
Галатасарай
3 : 1
Копенгаген
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 21:45
минуты: 1' - 84'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
3
Копенгаген
1
минуты: 1' - 84' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
02.10.2013 02 окт. 2013 ср 21:45
Реал
4 : 0
Копенгаген
63'
63'
63'
02.10.2013 02 окт. 2013 ср 21:45
минуты: 1' - 66'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Реал
4
Копенгаген
0
минуты: 1' - 66' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
Копенгаген
1 : 1
Ювентус
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур