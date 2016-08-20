Карлос Тевес
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 февр. 1984 (37) лет
Рост
169
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Галлешер
4 : 3
Кайзерслаутерн
88'
88'
88'
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Галлешер
4
Кайзерслаутерн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала