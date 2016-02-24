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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Теофанис Гекас
№33
Нападающий
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Команда
Сьон
Гражданство
Греция
Дата рождения
23 мая 1980 (40) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2009/2010
24.02.2016
24 февр. 2016
ср
20:00
Брага
2 : 2
Сьон
16', 29'
16', 29'
16', 29'
24.02.2016
24 февр. 2016
ср
20:00
16', 29'
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Сьон
2
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
Сьон
1 : 2
Брага
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сьон
1
Брага
2
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала