Теофанис Гекас
№33
Нападающий
Подписаться
Команда
Сьон
Гражданство
Греция
Дата рождения
23 мая 1980 (40) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2016 24 февр. 2016 ср 20:00
Брага
2 : 2
Сьон
16', 29'
16', 29'
16', 29'
24.02.2016 24 февр. 2016 ср 20:00
16', 29'
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Сьон
2
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Сьон
1 : 2
Брага
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сьон
1
Брага
2
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала