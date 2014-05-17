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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мануэль Фридрих
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 сент. 1979 (41) год
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:00
Боруссия
0 : 2
Бавария
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:00
был в запасе
Германия. Кубок, Финал
Боруссия
0
Бавария
2
был в запасе
15.04.2014
15 апр. 2014
вт
21:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
15.04.2014
15 апр. 2014
вт
21:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия
2
Вольфсбург
0
был в запасе