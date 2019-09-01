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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мартин Харник
№22
Нападающий
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Команда
Гамбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
10 июня 1987 (33) года
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 2
Вердер
90'
90'
90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
3
Вердер
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Фортуна
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1
Фортуна
3
был в запасе