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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Диего (Диего Рибас)
№10
Полузащитник
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Команда
Фламенго
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 февр. 1985 (36) лет
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
германия. бундеслига
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2009/2010
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
Брага
4 : 1
Фенербахче
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Брага
4
Фенербахче
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала