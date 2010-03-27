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Олимпиада
Пьер Воме
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
26 марта 1979 (42) года
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 4
Кельн
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1
Кельн
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
19.03.2010
19 марта 2010
пт
22:30
Кельн
1 : 1
Боруссия
19.03.2010
19 марта 2010
пт
22:30
минуты: 1' - 75'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 75' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 5
Штутгарт
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
1
Штутгарт
5
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Кельн
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
2
Кельн
0
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
17:30
Кельн
3 : 3
Гамбург
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
3
Гамбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 2
Кельн
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
1
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 3
Кельн
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
2
Кельн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:30
Кельн
2 : 3
Боруссия
50'
50'
50'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:30
Кельн
3 : 0
Нюрнберг
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
3
Нюрнберг
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Фрайбург
0 : 0
Кельн
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
0
Кельн
0
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:30
Кельн
0 : 0
Вердер
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0
Вердер
0
был в запасе
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
0
Кельн
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Майнц
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1
Майнц
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 9 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
0
Кельн
0
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Байер
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0
Байер
1
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:30
Гамбург
3 : 1
Кельн
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
Кельн
0 : 0
Айнтрахт
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
0
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
19:30
Кельн
1 : 3
Вольфсбург
74'
74'
74'
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
19:30
74'
минуты: 1' - 84'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 84' / Германия. Бундеслига, 2 тур
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур