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Олимпиада
Пер Мертезакер
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 сент. 1984 (36) лет
Рост
198
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Арсенал
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Арсенал
1
был в запасе
09.05.2018
09 мая 2018
ср
21:45
Лестер Сити
3 : 1
Арсенал
09.05.2018
09 мая 2018
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лестер Сити
3
Арсенал
1
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:30
Арсенал
5 : 0
Бернли
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Арсенал
5
Бернли
0
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
4
Вест Хэм
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Арсенал
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Арсенал
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Арсенал
4 : 1
Кристал Пэлас
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Кристал Пэлас
1
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
16:30
Борнмут
2 : 1
Арсенал
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
2
Арсенал
1
был в запасе
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
Арсенал
2 : 2
Челси
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
Челси
2
был в запасе
31.12.2017
31 дек. 2017
вс
19:30
Вест Бромвич
1 : 1
Арсенал
31.12.2017
31 дек. 2017
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 1
Арсенал
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
Арсенал
1 : 3
Манчестер Юнайтед
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
22:45
Арсенал
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Бернли
0 : 1
Арсенал
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
0
Арсенал
1
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:30
Арсенал
2 : 0
Тоттенхэм
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
Арсенал
2 : 1
Суонси
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
2
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:30
Эвертон
2 : 5
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2
Арсенал
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
Уотфорд
2 : 1
Арсенал
39'
39'
39'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:30
39'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Уотфорд
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
22:00
Арсенал
2 : 0
Вест Бромвич
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
15:30
Челси
0 : 0
Арсенал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
0
Арсенал
0
был в запасе
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