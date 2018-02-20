Душко Тошич
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
19 янв. 1986 (35) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2018 20 февр. 2018 вт 22:45
Бавария
5 : 0
Бешикташ
20.02.2018 20 февр. 2018 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Бавария
5
Бешикташ
0
был в запасе