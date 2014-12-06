Себастьян Фрайс
№9
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 апр. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
Падерборн
1 : 1
Фрайбург
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 76'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Падерборн
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 76' / Германия. Бундеслига, 14 тур
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:30
Фрайбург
1 : 4
Штутгарт
28.11.2014 28 нояб. 2014 пт 22:30
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
1
Штутгарт
4
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 13 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:30
Фрайбург
2 : 0
Шальке-04
42'
42'
42'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 67'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 67' / Германия. Бундеслига, 11 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:30
Кельн
0 : 1
Фрайбург
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:30
минуты: 1' - 83'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
0
Фрайбург
1
минуты: 1' - 83' / Германия. Бундеслига, 10 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
Аугсбург
2 : 0
Фрайбург
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
2
Фрайбург
0
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Фрайбург
1 : 2
Вольфсбург
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1
Вольфсбург
2
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
Фрайбург
0 : 0
Байер
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 16:30
минуты: 68' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
0
Байер
0
минуты: 68' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
Хоффенхайм
3 : 3
Фрайбург
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 21:00
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3
Фрайбург
3
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
19.09.2014 19 сент. 2014 пт 21:30
Фрайбург
2 : 2
Герта
19.09.2014 19 сент. 2014 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
2
Герта
2
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Фрайбург
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1
Фрайбург
0
был в запасе