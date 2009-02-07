Массимильян Порцелло
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 июня 1980 (40) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 17:30
Карлсруэ
3 : 2
Гамбург
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Карлсруэ
3
Гамбург
2
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Бохум
2 : 0
Карлсруэ
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
2
Карлсруэ
0
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
Герта
4 : 0
Карлсруэ
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
минуты: 1' - 65'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
4
Карлсруэ
0
минуты: 1' - 65' / Германия. Бундеслига, 17 тур
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 17:30
Карлсруэ
1 : 0
Вердер
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 17:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Карлсруэ
1
Вердер
0
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур