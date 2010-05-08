Андреас Герлиц
№37
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 янв. 1982 (39) лет
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
Герта
1 : 3
Бавария
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Герта
1
Бавария
3
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Боруссия
1 : 1
Бавария
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
1
Бавария
1
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 19:30
Байер
1 : 1
Бавария
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
1
Бавария
1
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
Шальке-04
1 : 2
Бавария
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
1
Бавария
2
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.03.2010 20 марта 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
был в запасе
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:30
Бавария
2 : 1
Фрайбург
13.03.2010 13 марта 2010 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
2
Фрайбург
1
был в запасе
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Бавария
06.03.2010 06 марта 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
1
Бавария
1
был в запасе
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 17:30
Нюрнберг
1 : 1
Бавария
20.02.2010 20 февр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Нюрнберг
1
Бавария
1
был в запасе
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 20:30
Бавария
3 : 1
Боруссия
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
3
Боруссия
1
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 17:30
Штутгарт
0 : 0
Бавария
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
0
Бавария
0
был в запасе
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 16:30
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
2
Айнтрахт
1
был в запасе
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Фрайбург
1 : 2
Бавария
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
1
Бавария
2
был в запасе