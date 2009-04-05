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Олимпиада
Жан-Франсуа Корнецки
№16
Вратарь
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Команда
Рот-Вайсс
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 июля 1982 (38) лет
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Карлсруэ
0 : 0
Боруссия
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Карлсруэ
0
Боруссия
0
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
Бавария
1 : 0
Карлсруэ
21.03.2009
21 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
1
Карлсруэ
0
был в запасе
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
Карлсруэ
0 : 1
Арминия
14.03.2009
14 марта 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
0
Арминия
1
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 0
Карлсруэ
07.03.2009
07 марта 2009
сб
17:30
минуты: 30' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1
Карлсруэ
0
минуты: 30' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Карлсруэ
0 : 2
Штутгарт
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Карлсруэ
0
Штутгарт
2
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Карлсруэ
0 : 1
Айнтрахт
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Карлсруэ
0
Айнтрахт
1
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Карлсруэ
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0
Карлсруэ
0
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
Карлсруэ
3 : 2
Гамбург
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Карлсруэ
3
Гамбург
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Бохум
2 : 0
Карлсруэ
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
2
Карлсруэ
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Герта
4 : 0
Карлсруэ
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
4
Карлсруэ
0
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Карлсруэ
1 : 0
Вердер
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Карлсруэ
1
Вердер
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3
Карлсруэ
2
был в запасе