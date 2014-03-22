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Олимпиада
Маркус Миллер
№14
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 марта 1982 (39) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
22.03.2014
22 марта 2014
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
22.03.2014
22 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
3
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
Герта
0 : 3
Ганновер-96
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Герта
0
Ганновер-96
3
был в запасе
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Байер
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
1
Байер
1
был в запасе
01.03.2014
01 марта 2014
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Ганновер-96
01.03.2014
01 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
1
Ганновер-96
1
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
0
Бавария
4
был в запасе
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:30
Майнц
2 : 0
Ганновер-96
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2
Ганновер-96
0
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
19:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3
Боруссия
1
был в запасе
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 3
Ганновер-96
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1
Ганновер-96
3
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
Гамбург
3 : 1
Ганновер-96
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:30
Вердер
3 : 2
Ганновер-96
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3
Ганновер-96
2
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 4
Хоффенхайм
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
4
был в запасе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
1
Ганновер-96
0
был в запасе
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
04.10.2013
04 окт. 2013
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Байер
2 : 0
Ганновер-96
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2
Ганновер-96
0
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Аугсбург
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
2
Ганновер-96
0
был в запасе
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