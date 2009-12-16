Клемен Лаврич
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
12 июня 1981 (39) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Штурм
1 : 0
Галатасарай
54'
54'
54'
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Штурм
1
Галатасарай
0
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
Динамо
2 : 1
Штурм
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Штурм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Штурм
0 : 1
Панатинаикос
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 60' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Штурм
0
Панатинаикос
1
минуты: 60' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Панатинаикос
1 : 0
Штурм
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
1
Штурм
0
был в запасе
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Галатасарай
1 : 1
Штурм
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Галатасарай
1
Штурм
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Штурм
0 : 1
Динамо
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Штурм
0
Динамо
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур