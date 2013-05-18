Кристиан Вебер
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 сент. 1983 (37) лет
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Ганновер-96
3 : 0
Фортуна
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
3
Фортуна
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур