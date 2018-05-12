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Олимпиада
Том Штарке
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 марта 1981 (40) лет
Рост
194
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Бавария
1 : 4
Штутгарт
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
1
Штутгарт
4
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Бавария
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
1
Бавария
3
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
16:30
Бавария
4 : 1
Айнтрахт
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
4
Айнтрахт
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 3
Бавария
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
0
Бавария
3
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Бавария
5 : 1
Боруссия
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
5
Боруссия
1
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
Аугсбург
1 : 4
Бавария
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1
Бавария
4
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
6
Боруссия
0
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:00
РБ Лейпциг
2 : 1
Бавария
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
2
Бавария
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
17:30
Бавария
6 : 0
Гамбург
10.03.2018
10 марта 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
6
Гамбург
0
был в запасе
04.03.2018
04 марта 2018
вс
20:00
Фрайбург
0 : 4
Бавария
04.03.2018
04 марта 2018
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
0
Бавария
4
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
17:30
Бавария
0 : 0
Герта
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
0
Герта
0
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 2
Бавария
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1
Бавария
2
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Бавария
2 : 1
Шальке-04
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
2
Шальке-04
1
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
17:30
Майнц
0 : 2
Бавария
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
0
Бавария
2
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Бавария
5 : 2
Хоффенхайм
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
5
Хоффенхайм
2
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:30
Бавария
4 : 2
Вердер
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4
Вердер
2
был в запасе
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
22:30
Байер
1 : 3
Бавария
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
1
Бавария
3
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:30
Штутгарт
0 : 1
Бавария
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0
Бавария
1
был в запасе
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
22:30
Бавария
1 : 0
Кельн
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 1
Бавария
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
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