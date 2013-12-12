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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Марсель Херцог
№18
Вратарь
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Команда
Санкт-Галлен
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
28 июня 1980 (40) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Санкт-Галлен
1 : 0
Суонси
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Санкт-Галлен
1
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Санкт-Галлен
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Санкт-Галлен
0
был в запасе
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
Санкт-Галлен
2 : 3
Валенсия
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Санкт-Галлен
2
Валенсия
3
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Валенсия
5 : 1
Санкт-Галлен
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Валенсия
5
Санкт-Галлен
1
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Суонси
1 : 0
Санкт-Галлен
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Суонси
1
Санкт-Галлен
0
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Санкт-Галлен
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Санкт-Галлен
2
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе