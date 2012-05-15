Евгений Шамрин
№1
Вратарь
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Команда
Афипс
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 дек. 1982 (38) лет
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2012 15 мая 2012 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Торпедо
15.05.2012 15 мая 2012 вт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 47 тур
СКА-Хабаровск
1
Торпедо
1
был в запасе
02.05.2012 02 мая 2012 ср 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
02.05.2012 02 мая 2012 ср 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012 26 марта 2012 пн 10:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
был в запасе
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
был в запасе
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 19 тур
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 19 тур
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе