Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Килиан Мбаппе
Александр Соболев
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Шамрин
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Афипс
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 дек. 1982 (38) лет
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Торпедо
15.05.2012
15 мая 2012
вт
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 47 тур
СКА-Хабаровск
1
Торпедо
1
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
02.05.2012
02 мая 2012
ср
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
10:30
Луч
1 : 2
СКА-Хабаровск
26.03.2012
26 марта 2012
пн
10:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Урал
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Урал
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
был в запасе
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 27 тур
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 19 тур
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 19 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе