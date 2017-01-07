Эйден МакГиди
№19
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
4 апр. 1986 (35) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:30
Престон
1 : 2
Арсенал
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Престон
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала