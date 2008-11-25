Пол Хартли
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
19 окт. 1976 (44) года
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
Ольборг
2 : 1
Селтик
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Ольборг
2
Селтик
1
был в запасе