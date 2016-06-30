Даррен О'Ди
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
4 февр. 1987 (34) года
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.06.2016 30 июня 2016 чт 22:00
Хартс
2 : 1
Инфонет
30'
30'
30'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хартс
2
Инфонет
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд