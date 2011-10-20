Марк Уилсон
№16
Защитник
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Команда
Данди Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
5 окт. 1984 (36) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Ренн
1 : 1
Селтик
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ренн
1
Селтик
1
был в запасе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Селтик
1 : 1
Удинезе
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
1
Удинезе
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Атлетико
2 : 0
Селтик
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Атлетико
2
Селтик
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур