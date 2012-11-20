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Теннис
Олимпиада
Владимир Левшин
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 февр. 1983 (38) лет
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 22 тур
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Новокузнецк
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
20:00
Балтика
0 : 2
Урал
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
минуты: 1' - 27'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1
Балтика
2
минуты: 1' - 27' / Россия. ФНЛ, 7 тур
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Балтика
0 : 1
Ротор
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
0
Ротор
1
был в запасе
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 2 тур