Владимир Левшин
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 февр. 1983 (38) лет
Рост
189
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 14:30
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 22 тур
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 19:00
Балтика
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 19:00
Балтика
1 : 0
Новокузнецк
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 20:00
Балтика
0 : 2
Урал
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
Химки
1 : 2
Балтика
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:30
минуты: 1' - 27'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
1
Балтика
2
минуты: 1' - 27' / Россия. ФНЛ, 7 тур
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
Балтика
0 : 1
Ротор
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
0
Ротор
1
был в запасе
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 2 тур