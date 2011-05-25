Хуан Карлос Эскобар
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
30 окт. 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.05.2011 25 мая 2011 ср 18:00
Крылья Советов
0 : 3
ЦСКА
25.05.2011 25 мая 2011 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Крылья Советов
0
ЦСКА
3
был в запасе
21.05.2011 21 мая 2011 сб 15:15
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
21.05.2011 21 мая 2011 сб 15:15
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Динамо
1
Крылья Советов
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 17:15
Крылья Советов
0 : 1
Спартак
15.05.2011 15 мая 2011 вс 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
0
Спартак
1
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 13:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
0
Краснодар
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Крылья Советов
1
Локомотив
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 13:00
Амкар
1 : 1
Крылья Советов
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Амкар
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Крылья Советов
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
0
был в запасе