Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Бавария
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хуан Карлос Эскобар
№88
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
30 окт. 1982 (38) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010
2009
25.05.2011
25 мая 2011
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 3
ЦСКА
25.05.2011
25 мая 2011
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Крылья Советов
0
ЦСКА
3
был в запасе
21.05.2011
21 мая 2011
сб
15:15
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
21.05.2011
21 мая 2011
сб
15:15
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Динамо
1
Крылья Советов
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
0 : 1
Спартак
15.05.2011
15 мая 2011
вс
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
0
Спартак
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
13:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
0
Краснодар
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Крылья Советов
1
Локомотив
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
13:00
Амкар
1 : 1
Крылья Советов
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Амкар
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Крылья Советов
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
0
был в запасе