Оливье Веньо
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 июля 1985 (35) лет
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:00
Шкендия
1 : 0
Нефтчи
71'
71'
71'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шкендия
1
Нефтчи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд