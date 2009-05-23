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Олимпиада
Максим Жассе
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 янв. 1988 (33) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Осер
1 : 0
Сент-Этьен
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Осер
0 : 2
Бордо
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Осер
0
Бордо
2
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Лион
0 : 2
Осер
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
0
Осер
2
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Ренн
2 : 0
Осер
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
2
Осер
0
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
23:00
Осер
1 : 1
Тулуза
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Осер
1
Тулуза
1
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
Гавр
1 : 2
Осер
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1
Осер
2
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Осер
0 : 2
Марсель
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0
Марсель
2
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Осер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
2
Осер
0
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Гренобль
0 : 0
Осер
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Гренобль
0
Осер
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
Осер
0 : 1
Монако
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
0
Монако
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Кан
1 : 0
Осер
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
1
Осер
0
был в запасе