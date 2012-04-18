Реми Риу
№69
Вратарь
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 авг. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2012 18 апр. 2012 ср 19:30
Тулуза
3 : 0
Лион
18.04.2012 18 апр. 2012 ср 19:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
3
Лион
0
был в запасе
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 22:59
Лион
3 : 2
Тулуза
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
3
Тулуза
2
был в запасе