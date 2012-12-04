Джон Утака
№7
Нападающий
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
8 янв. 1982 (39) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
Монпелье
1 : 1
Шальке-04
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Монпелье
1
Шальке-04
1
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.10.2012 24 окт. 2012 ср 21:45
Монпелье
1 : 2
Олимпиакос
24.10.2012 24 окт. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Монпелье
1
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур