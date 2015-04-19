Дмитрий Грачев
№36
Защитник
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 окт. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 10:00
Луч
2 : 1
Волгарь
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 10:00
минуты: 1' - 38'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 38' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Волга
2 : 1
Луч
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Волга
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
Луч
1 : 1
Балтика
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.03.2015 29 марта 2015 вс 18:00
Анжи
2 : 0
Луч
29.03.2015 29 марта 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Анжи
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 18:00
Тосно
2 : 1
Луч
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
Луч
1 : 0
Химик
53'
53'
53'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1
Сахалин
1
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Луч
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
15.10.2014 15 окт. 2014 ср 10:00
Луч
1 : 2
Анжи
15.10.2014 15 окт. 2014 ср 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
Сочи
0 : 2
Луч
5'
5'
5'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:30
Волгарь
2 : 1
Луч
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
2
Луч
1
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 9:00
Луч
1 : 3
Волга
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
1
Волга
3
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
Балтика
1 : 2
Луч
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1
Луч
2
был в запасе
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
Химик
2 : 3
Луч
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химик
2
Луч
3
был в запасе
06.07.2014 06 июля 2014 вс 10:00
Луч
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.07.2014 06 июля 2014 вс 10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе