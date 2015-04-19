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Олимпиада
Дмитрий Грачев
№36
Защитник
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 окт. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
10:00
Луч
2 : 1
Волгарь
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
10:00
минуты: 1' - 38'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 38' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Волга
2 : 1
Луч
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Волга
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
Луч
1 : 1
Балтика
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
Анжи
2 : 0
Луч
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Анжи
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
Тосно
2 : 1
Луч
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
Луч
1 : 0
Химик
53'
53'
53'
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1
Сахалин
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Луч
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
15.10.2014
15 окт. 2014
ср
10:00
Луч
1 : 2
Анжи
15.10.2014
15 окт. 2014
ср
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
0 : 2
Луч
5'
5'
5'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:30
Волгарь
2 : 1
Луч
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
2
Луч
1
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
9:00
Луч
1 : 3
Волга
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
1
Волга
3
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Балтика
1 : 2
Луч
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1
Луч
2
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
17:00
Химик
2 : 3
Луч
12.07.2014
12 июля 2014
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химик
2
Луч
3
был в запасе
06.07.2014
06 июля 2014
вс
10:00
Луч
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.07.2014
06 июля 2014
вс
10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе