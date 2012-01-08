Дэйв Китсон
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Оксфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 янв. 1980 (41) год
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
Челси
4 : 0
Портсмут
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
4
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала