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Олимпиада
Кевин Дойл
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
18 сент. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Астон Вилла
0 : 0
Кристал Пэлас
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
23:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Сандерленд
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1
Сандерленд
3
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 2
Кристал Пэлас
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Бромвич
2
Кристал Пэлас
2
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Челси
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1
Челси
2
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Халл Сити
2 : 0
Кристал Пэлас
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Халл Сити
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Лестер Сити
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Кристал Пэлас
2
Лестер Сити
0
был в запасе
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
Эвертон
2 : 3
Кристал Пэлас
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Бернли
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур