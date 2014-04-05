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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лерой Лита
№18
Нападающий
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Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 дек. 1984 (36) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
Халл Сити
1 : 0
Суонси
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1
Суонси
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Суонси
1 : 2
Вест Бромвич
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
1
Вест Бромвич
2
был в запасе
02.03.2014
02 марта 2014
вс
19:30
Суонси
1 : 1
Кристал Пэлас
02.03.2014
02 марта 2014
вс
19:30
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Суонси
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур