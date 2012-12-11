Бриньяр Гуннарссон
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Исландия
Дата рождения
16 окт. 1975 (45) лет
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:45
Сандерленд
3 : 0
Рединг
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сандерленд
3
Рединг
0
был в запасе
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:59
Астон Вилла
1 : 0
Рединг
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Астон Вилла
1
Рединг
0
был в запасе