Калифа Сиссе
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
9 янв. 1984 (37) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 17:15
Дерби Каунти
0 : 2
Челси
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 17:15
был в запасе
Англия. Кубок, 3 раунд
Дерби Каунти
0
Челси
2
был в запасе