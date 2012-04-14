Маркус Ханеманн
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
15 июня 1972 (48) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 14:30
Ливерпуль
2 : 1
Эвертон
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 14:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/2 финала
Ливерпуль
2
Эвертон
1
был в запасе